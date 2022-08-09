На фоне военного вторжения России в Украину власти Франции ограничили доступ в Венсенский замок в пригороде Парижа для граждан РФ. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщило агентство AFP.

В замке располагается штаб-квартира исторической службы обороны Франции, управляющей военными архивами, поэтому замок находится в совместном ведении министерства культуры и министерства обороны. Военное ведомство объяснило AFP, что «после вторжения в Украину» «ограничило доступ в военные помещения министерства для граждан России». В то же время представитель Минобороны отметил, что для «запросов, касающихся выполнения журналистских функций», могут быть сделаны исключения.

Агентство направило запрос в ведомство после того, как в посещении Венсенского замка отказали двум россиянкам. Одна из девушек, уехавшая из России пять месяцев назад «из-за войны», рассказала, что охрана попросила их показать паспорта, а затем сообщила, что они не могут пройти. В ответ на вопрос о причинах охранники, как передает агентство, ответили: «Потому что вы русские». (DW)