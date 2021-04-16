Россия запретила въезд в страну 8 американским чиновникам

Россия запретила въезд в страну 8 американским чиновникам.

8 гражданам США запрещен въезд на территорию России, сообщает МИД России.

«В ответ на введенные 2 марта текущего года администрацией США санкции против российских официальных лиц закрывается въезд в Российскую Федерацию следующим действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к реализации антироссийского курса: Мэррик Гарланд, генеральный прокурор США; Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро тюрем США; Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США; Сьюзан Райс, советник Президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности; Кристофер Рэй, директор ФБР; Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, закрыт въезд бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.