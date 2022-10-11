За 12 часов массовых ракетных атак по украинским городом Российская Федерация потратила на ракеты и беспилотники по самым скромным подсчетам около $400 миллионов. Об этом сообщает Forbes.

Журналисты издания произвели расчет стоимости атаки на основе предположения, что большинство из попавших в цель ракет (по состоянию на 17:00 было известно о 41 попавшей в цель ракете, утверждают журналисты, – ред.) были высокоточные Х-101 и ракеты с тактической дальностью С-300 и «Торнадо-С».

На основе того, что стоимость ракеты Х-101 составляет $13 млн, «Калибр» стоит $6,5 млн, «Искандер» – $3 млн, «Оникс» – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, а «Точка-У» – $0,3 млн, журналисты и произвели свои расчеты.

Кроме того, Forbes посчитал примерную стоимость 11 ирански дронов, достигших цели. Она составила несколько миллионов долларов США.

Таким образом, только за 12 часов ракетных атак по Украине 10 октября Российская Федерация потратила от $400 до $700 миллионов долларов.