Российская армия выводит технику и вооружения из Крыма, который может стать целью контрнаступления Украины, анонсированного на ближайшие недели.

Танки, боевые машины пехоты и артиллерия исчезли с одной из баз на севере аннексированного Россией полуострова, отмечает военный аналитик Бреди Африк, ссылаясь на спутниковые снимки Maxar.

Как пишет Африк, вывод техники состоялся в период с 11 февраля по 16 марта. Тогда же в Крыму появились километры окопов и противотанковые надолбы, в том числе близ перешейка, соединяющего полуостров в материком.