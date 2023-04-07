Российская армия выводит технику и вооружения из Крыма, который может стать целью контрнаступления Украины, анонсированного на ближайшие недели.
Танки, боевые машины пехоты и артиллерия исчезли с одной из баз на севере аннексированного Россией полуострова, отмечает военный аналитик Бреди Африк, ссылаясь на спутниковые снимки Maxar.
Как пишет Африк, вывод техники состоялся в период с 11 февраля по 16 марта. Тогда же в Крыму появились километры окопов и противотанковые надолбы, в том числе близ перешейка, соединяющего полуостров в материком.
Рвы и артиллерийские орудия появились даже на побережье, которому в этом году снова грозит провальный туристический сезон: количество бронирований в крымских отелях упало вдвое, несмотря на скидки, достигающие трети цены.
Украинское контрнаступление, призванное вернуть утраченные в результате войны территории, может начаться «в ближайшие недели», сообщила 3 апреля постоянный представитель США при НАТО постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит.
План военных действий украинское командование готовило в консультациях с американскими генералами, проводя командно-штабные учения на немецкой базе «Рамштайн».
В пакеты западной помощи ВСУ, объем которых достиг $70 млрд и превысил военный бюджет РФ, вошли управляемые бомбы GLSDB с дальностью до 160 км, которые позволят ВСУ с берегов Днепра доставать цели на севере и в центре Крыма.
Украина едва ли захватит Крым в «классическом смысле», но Киев может придерживаться стратегии истощения, взяв линии снабжения полуострова под огневой контроль, сказал военный аналитик CNA в Вирджинии Майкл Кофман.
ВСУ уже начали прощупывать почву для наступления: с августа Крым подвергся более чем 70 атакам разного масштаба, подсчитали аналитики Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). (moscowtimes.ru)