Восточноафриканское сообщество (ВАС) начало выводить войска из Демократической Республики Конго. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Региональные вооруженные силы Восточноафриканского сообщества (ВАС) начали вывод войск из Демократической Республики Конго в воскресенье [3 декабря] утром», — сообщает AFP со ссылкой на местного представителя ВАС.

По данным агентства, Конго уже покинула группа, состоящая из военных армий Кении, Уганды, Бурунди и Южного Судана. В данный момент солдаты направляются в кенийскую столицу Найроби.

Решение о выводе войск ВАС было принято после того, как ДР Конго отказалась возобновлять действие мандата на присутствие солдат на востоке страны после 8 декабря.

На востоке Конго с 2021 года действуют боевики группировки М23. В 2022-м лидеры стран Восточной Африки договорились положить конец конфликту в Конго, введя войска ВАС на территорию страны.