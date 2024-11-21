Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области во время утренней атаки Украины в четверг, сообщили Военно-воздушные силы Киева. Это первый случай использования Россией столь дальнобойной ракеты за время войны, пишет Reuters.

Удар был нанесен после того, как на этой неделе Украина применила американские и британские ракеты для удара по России. Москва предупреждала, что эти удары приведут к дальнейшей эскалации конфликта.

«С территории Астраханской области РФ был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты», — сообщили в Киеве, не уточнив ее тип. Подобные баллистические ракеты могут нести как ядерные, так и обычные боеголовки. (moscowtimes.ru)