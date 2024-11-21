Разговор официальной представительницы МИД РФ Марии Захаровой попал на запись брифинга благодаря включенным микрофонам.

Захаровой позвонили и попросили не комментировать удар баллистической ракетой по Украине.

С кем она говорила, неясно. Также неясно, было ли это спланировано заранее, сообщает meduza.io.

Однако этот фрагмент вырезали из трансляции брифинга, опубликованной на Youtube-канале МИД РФ, заметил журналист Александр Росляков.

О том, что Россия нанесла удар баллистической ракетой, сегодня заявили Воздушные силы ВСУ. Независимого подтверждения этой информации нет.