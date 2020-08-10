Россия возобновляет полеты на курорты Турции

Россия в понедельник возобновляет авиасообщение с курортными городами Турции, прерванное из-за пандемии в конце марта. Первые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону отправятся в Анталью.

Из Шереметьево вылетит самолет авиакомпании «Россия», из Пулково — лайнер Nordwind, из Ростова-на-Дону — рейс Azur Air.

С 1 августа начались полеты в Анкару и Стамбул, с 10 августа возобновятся рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан. В течение нескольких дней их планируют запустить больше десятка российских и три турецких авиакомпании.

По требованию авиационных властей Турции все компании должны выделить в самолетах места для изоляции пассажиров с подозрением на коронавирус, преимущественно два последних ряда кресел с правой стороны. Также перевозчики должны убрать из карманов впереди стоящих кресел журналы и другие печатные материалы.(ТАСС)