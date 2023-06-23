Россия неофициально реанимировала на Кубе советский шпионский центр «Лурдес», который президент РФ Владимир Путин закрыл в 2001 году, пишет The Insider со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, под видом дипломатов Россия перебрасывает на Кубу «слухачей» из ГРУ и выпускников вузов, связанных с ракетостроением, вычислительной техникой и точной математикой.

Первые сообщения о секретных договоренностях Москвы и Гаваны об усилении шпионажа против США появились еще в июле 2014 года. Тогда же Путин приехал на Кубу и списал 90% кубинского долга в размере 35 млрд долларов.

После него на остров приезжали Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, директор СВР Сергей Нарышкин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и куратор Кубы от правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В ноябре 2022 года президент Кубы Мигель Диас-Канель встретился с Путиным в Москве и попросил денег в обмен на увеличение военного присутствия России на острове. Однако стороны до сих пор отрицают, что возобновили работу Радиоэлектронного центра (РЭЦ) «Лурдес» в предместьях Гаваны.

Центр был построен в 1967 году и находился в подчинении ГРУ, а также ПГУ — подразделения КГБ, которое отвечало за внешнюю разведку. РЭЦ мог перехватывать данные с американских спутников связи, телефонные переговоры и сообщения из центра управления полетами NASA во Флориде. Численность военного персонала центра вместе с вольнонаемными достигала около трех тысяч человек.

В 1990-х содержание РЭЦ оценивалось в 200 млн долларов в год. Однако президент Борис Ельцин, несмотря на финансовые трудности, не решился закрыть базу. Путин на встрече с Фиделем Кастро в декабре 2000 года затронул вопрос о судьбе РЭЦ, но пообещал: «закрывать ничего не будем». Вопреки его обещанию через год центр все-таки закрылся.

Тогда «слухачей» вернули в Россию, часть дорогостоящего оборудования разбили кувалдами, а остальное перевезли в подмосковный Климовск, где располагается Центр радиоперехвата ГРУ (в/ч 47747).

Сколько сейчас Россия платит за эксплуатацию возобновившего работу РЭЦ, строго засекречено, пишет The Insider. Однако в Гавану в рамках «гуманитарной помощи» идут нескончаемые поставки пшеницы, продовольствия, запчастей для устаревших самолетов, легкового и грузового автопарка. Среди прочего за счет российских средств был отреставрирован купол здания кубинского парламента — у самой Кубы денег на него не нашлось. (moscowtimes.ru)