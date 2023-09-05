Власти Кубы выявили сеть, вербовавшую граждан этой страны для участия в войне России против Украины. Кубинское министерство внутренних дел «работает над нейтрализацией и ликвидацией сети вербовки, действующей из России, задачей которой было привлечение проживающих там кубинских граждан и даже некоторых проживающих на Кубе в состав вооруженных сил, участвующих в военных операциях в Украине», — говорится в сообщении министерства иностранных дел Кубы. МИД также сообщил, что попытки вербовки были пресечены, а против причастных к ней возбуждены уголовные дела.

«Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить имидж страны и представить ее соучастницей этих действий, которые мы решительно отвергаем», — отмечается в заявлении. Там же подчеркивается, что Куба «не участвует в войне против Украины», а также «занимает твердую и четкую историческую позицию», которая отвергает наемничество, и ведет борьбу с ним как на национальном уровне, так и на уровне ООН. (DW)