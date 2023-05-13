Вторая декада мая началась для российского руководства неприятными событиями военно-политического характера.

Не будем вспоминать довольно куцый военный парад в Москве. Он в полной мере отразил ситуацию, в которой оказался Кремль как внутри страны, так и за ее пределами.

Начнем с официально подтвержденной передачей Украине англо-французских ракет Storm Shadow, французское обозначение SCALP-EG (Système de croisière conventionnel autonome à longue portée Emploi General —многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением).

Это именно те ракеты, поставки которых столь долго и упорно добивался Киев. Дальность Storm Shadow — 560 км, но экспортный вариант, а он, вероятно, и поставлен, имеет дальность 250-260 км. Для задач ВСУ этого вполне достаточно, так как украинское руководство заверило британское, что ракеты будут использованы только по целям на суверенной украинской территории. Кстати, Крым к ней, безусловно, относится.

Судя по всему, ракеты уже использованы для ударов по Луганску, где поражены цели на местном заводе, превращенный в хаб по ремонту российской бронетехнике, а также нанесен удар по большому нефтехранилищу.

Блогеры-пропагандисты сообщили, что на месте удара были найдены обломки американской ракеты-обманки ADM-160B, предназначенной для выявления и перегрузки систем ПВО. Дальность ее полета — 450 км. Она выпускается перед ракетой, которая должна поразить цель.

Луганск расположен в 120 км от линии фронта. Он находится вне зоны досягаемости для огня ракетных установок HIMARS (до 84 км) и планирующих бомб JDAM (до 80 км). Из тех ракет, которые официально стоят на вооружении Украины, такое расстояние могут преодолевать только «Точки У», но их относительно легко сбить. Как написал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, Луганск, похоже, больше не безопасный тыловой город.

Операции, подобные обстрелу в Луганске, включают в себя нанесение ударов по складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам. Это вполне вписывается в систему предварительных ударов, названных CNN формирующими операциями. Как отмечает телеканал, это стандартная тактика, чтобы подготовить поле боя для наступающих войск. По словам одного из высокопоставленных военных чиновников стран Запада, формирующие операции могут продолжаться в течение многих дней до начала основной части контрнаступления.

Вторая крайне неприятная новость, породившая буквально панику среди российских блогеров-пропагандистов — это ряд контратакующих действий ВСУ в районе Бахмута. По всем признакам, а также по истерике Пригожина российские войска не просто отступили с ряда очень важных в оперативном отношении позиций, а были разгромлены и просто бежали. В том числе и подразделения ЧВК «Вагнер».

Сначала российское Министерство обороны все отрицало и старалось унять панические высказывания блогеров, но на следующий день подтвердило отступление армии с позиций близ Бахмута, который войска штурмуют более полугода, и где, по западным данным, потеряли до 40 тысяч человек убитыми и ранеными.

На брифинге официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что «Российские силы передислоцировались на «более выгодные оборонительные позиции» вдоль Берховского водохранилища к северу от города. Перегруппировка для российского оборонного ведомства давно стала эвфемизмом отступления и даже бегства. Так было в апреле прошлого года под Киевом, Черниговом и Сумами, а в сентябре в Харьковской области.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ на слова Конашенкова заявил, что случившееся под Бахмутом было «бегством, а не перегруппировкой». Он пожаловался, что «ситуация складывается по наихудшему из сценариев», а ряд территорий был де-факто «брошен» регулярной армией, которая должна была удерживать позиции, захваченные ЧВК «Вагнер».

По украинским данным была освобождена территория в 17 кв. км. Однако очень важно то, что российские войска отодвинуты от двух важнейших трасс, связывающих Бахмут с Часовым Яром и Константиновкой, через которые осуществлялась логистика украинских частей.

Второй важный оперативный факт. Практически снята угроза окружения Бахмута, так как российские войска отступили как на северо-востоке, так и на юго-западе. Более того, теперь российские войска, находящиеся в Бахмуте, оказались под угрозой окружения. И это вызывает сильнейшие приступы истерики у Пригожина. Он прекрасно понимает, что очень скоро начнут искать виновников отступления, и он со своей ЧВК не хочет оказаться в их числе. Вот почему он пытается все свалить на российские войска на его флангах, теперь в значительной степени обнаженные.

Отметим, что происходящее на Донбассе совсем не означает начало большого украинского наступления. При всей важности там действий, они носят локальный оперативный характер, призванный улучшить положение частей обороняющих Бахмут и создать определенные предпосылки для будущего. Совсем не значит, что большое наступление начнется именно здесь. Скорее всего, нет. Однако контрнаступательные действия ВСУ принуждают российское командование держать здесь, а также под Кременной, Сватово, Авдеевкой и Марьинкой значительные силы и не перебрасывать их на другие направления.

Все очень похоже на большую разведку боем. Неслучайно фактор бегства российских войск не привел к значительному продвижению ВСУ. Такая задача, по крайней мере, на данное время похоже и не ставилась.

Если судить по российскому информационному пространству, то ожидание украинского наступления сильно нервирует российское командование. Это передается вниз, в первую очередь, в войска, а от них растекается по всей огромной России.

Как сказал известный политолог Станислав Белковский, вся Россия сегодня находится в «страдательном залоге» — ожидании украинского контрнаступления.

Добавили страдания в прямом и переносном смыслах слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC для Eurovision News «Украина готова для наступления, но необходимо время, чтобы «доехало все».

Со своей стороны главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналисту Дмитрию Комарову сказал, что «Наша победа — это, однозначно, освобождение всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена, но этого мало. Украина как государство должна сделать все, чтобы все, что началось 24 февраля 2022 года, никогда не повторилось».

Отсюда столь нервная реакция блогеров и пропагандистов даже на оперативные действия ВСУ, локальные контратаки. Как говорит английская пословица, fear sees danger everywhere — страх видит опасность повсюду. Как следствие, панические публикации в российских пабликах, что под Харьковом армады танков движутся в сторону Белгорода, началось форсирование Днепра у Новой Каховки и наступление в Запорожской области. Пригожин со своей стороны подогревает такие настроения, когда утверждает, что после падения Бахмута ВСУ начнет наступление на Белгород и Курск.

Поднявшаяся информационная волна в России в определенной степени затеняет обострение внутриполитического противостояния. Началось движение среди разных групп в московских коридорах власти. Отмечается, что губернатора Тульской области Алексея Дюмина все чаще посещает Игорь Сечин. И не один, а с рядом генералов ФСБ. Если очень близкий человек к Путину буквально каждую неделю встречается с бывшим охранником президента тоже достаточно близким к первому лицу, то для этого есть очень значительные причины.

С другой стороны, Пригожин не просто осмелел, но начинает в хамской манере высказываться о Путине. Хотя упоминается какой-то дедушка, но все понимают о ком идет речь. И его никто не одергивает, хотя телеканалы об этом и всем том, что связано с ЧВК «Вагнер» не упоминают.

Здесь мы имеем довольно характерную картину общего ослабления российской вертикали власти. Еще буквально месяц назад даже страшно было в Москве подумать, что какой-то Пригожин позволит себе столь нелестные, мягко сказано, выражения в адрес главы государства.

Хотя Пригожин дерзок, но он прекрасно чувствует конъюнктуру. Если он так себя ведет, то понимает, что в данный момент со стороны власти ему ничего не угрожает.

Как ни странно, но он нужен всем. Шойгу и Герасимов без его ЧВК не могут обойтись тем более в период атакующих действий ВСУ. Им приходится терпеть его наскоки и не отвечать, по крайней мере, публично.

Путин тоже не может дать команду наехать на Пригожина, так как у того есть серьезный силовой ресурс. При сильном давлении вагнера уйдут с фронта и, даже страшно подумать, начнут двигаться на Москву. И нет уверенности, что по дороге к ним многие не присоединятся. Так что в данный момент лучше с Пригожиным не связываться.

Ожидание украинского наступления и связанная с ним нервозность сильно обострили и, надо полагать, ускорили процесс транзита власти в России. Путин упустил момент, когда он мог сделать это достаточно мирно и с известным результатом. Теперь это просто невозможно. В первую очередь для его будущей безопасности.

Если наступление ВСУ будет проходить успешно, то мы станем свидетелями головокружительных изменений в России. И, похоже, совсем не мирных.