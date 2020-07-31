Россия ужесточила контроль на границе с Беларусью

Россия в пятницу ужесточила контроль пересечения границы с Беларусью – на фоне обострения отношений между странами из-за задержания белорусскими властями 33 российских граждан, как утверждается, бойцов «ЧВК Вагнера».

Белорусские пользователи соцсетей в пятницу сообщают, что на основном автомобильном погранпереходе между Россией и Беларусью на трассе Минск – Москва усилен контроль: российские пограничники переписывают данные граждан Беларуси. Из-за этого на погранпереходе образовались очереди из автомобилей. ​

В Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области Белорусской службе Радио Свобода подтвердили, что регистрируют данные о белорусах при въезде и выезде. Это, однако, происходит не на всех пропускных пунктах.

О причинах ужесточения контроля не сообщается. В ФСБ попросили направить официальный запрос.

Движение через границу сейчас официально ограничено в связи с эпидемией коронавируса – российские граждане для выезда из страны должны предоставлять документы об уважительной причине поездки. На граждан Беларуси однако ограничения до последнего времени не распространялись.