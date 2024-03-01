Токио ужесточил ограничения на импорт российских алмазов непромышленного использования, запретив поставки не только напрямую из РФ, но и из третьих стран.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом объявил МИД Японии.

Запрет на импорт из РФ алмазов непромышленного использования был объявлен 15 декабря 2023 года и вступил в силу с 1 января. В рамках объявленных 1 марта новых санкционных мер подчеркивается, что вводится запрет на импорт российских непромышленных алмазов, даже если те были обработаны за пределами России.

Власти Японии 1 марта расширили санкционные списки в отношении РФ из-за войны в Украине. В них вошли 12 физлиц и 36 организаций из России. В частности, санкции затронули омбудсменов некоторых регионов РФ, физлиц из Чечни, а также такие организации, как концерн «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Атомфлот» и «Тинькофф банк».

Санкции Японии, которые из-за войны в Украине вводили в несколько этапов, затрагивают уже более 1 тыс. человек и свыше 120 организаций из России. Уже были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия», Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний.