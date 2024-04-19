Бельгия в феврале возобновила ввоз промышленных алмазов из России после перерыва в три месяца. Об этом следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы.

В конце зимы страна импортировала 25 килограммов бриллиантов стоимостью 197 тысяч евро. Это стало первой поставкой с октября и крупнейшей с прошлого апреля. В 2023 году Бельгийское королевство приобрело у России драгоценного камня на три миллиона евро.

18 декабря Евросоюз в сотрудничестве со странами «семерки» в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретил импорт необработанных российских алмазов с 1 января 2024 года.