Россияне сегодня ночью, 15 августа, обстреляли Луцк. Вражеские ракеты попали по заводу шведского производителя подшипников SKF.

Об этом заявил пресс-секретарь SKF Карл Бьорнштам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, ночью произошла атака на город Луцк и в результате этого пострадал их завод.

«Нам очень грустно подтверждать, что трое наших коллег были убиты», — добавил он.

Бйорнштам сказал, что компания рассмотрит последствия атаки и повреждения завода, но добавил, что ее основное внимание сосредоточено на сотрудниках и их безопасности