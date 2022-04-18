Утром 18 апреля российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Львову, три удара пришлись на объекты военной инфраструктуры, один — по шиномонтажу.

Как передает УНИАН, об этом сообщили глава Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.

В 7:44 по местному времени в области объявили воздушную тревогу. Уже через час Максим Козицкий сообщил, что воздушная тревога продолжается и призвал оставаться в укрытиях.

Во время ракетного обстрела Львова пострадали по меньшей мере 14 человек, среди них 6 погибли.