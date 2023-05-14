В ночь на 14 мая российские войска обстреляли территорию Украины дронами-камикадзе и баллистическими ракетами. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные отчитались об уничтожении трех баллистических ракет и 25 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 18 ударных дронов типа «Shahed-136/131». Удары, в частности, наносились с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс. Тактическая авиация ВСУ совершила до полусотни вылетов для перехвата ракет и БПЛА.

Российские войска наносили удары по разным направлениям. Обстрелы зафиксировали в Тернопольской, Харьковской, Запорожской, Киевской, Сумской, Черкасской, Луганской, Днепропетровской областях. (moscowtimes.ru)