Российские оккупанты в ночь на субботу, 6 апреля, запустили по Украине шесть различных ракет и 32 ударных дрона типа Shahed-131/136.

Украинские воины сбили 28 дронов и три ракеты, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram. Противники запустили по украинской земле одну крылатую ракету «Калибр» из акватории Черного моря, две крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области, а также три зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгородской области. (униан)