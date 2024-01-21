Правительство России внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Документ появился в электронной базе данных Думы в субботу. 18 января кабинет министров на своём первом после Нового года заседании одобрил денонсацию соглашения.

Оно было подписано между бывшим СССР и Великобританией ещё в мае 1956 года, вскоре после визита советских руководителей Никиты Хрущёва и Николая Булганина в Лондон. После распада Советского Союза соглашение продолжало действовать, поскольку Россия объявила себя правопреемником СССР.

Согласно документу, британским рыболовным судам был разрешён промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Кораблям также позволялось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах. Российское правительство предложило денонсировать документ, действовавший почти 70 лет, в связи с тем, что Великобритания после российского вторжения в Украину отказалась от режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что соглашение имеет «преимущественно одностороннюю направленность», а его денонсация «не вызовет серьёзных внешнеполитических и экономических последствий для Российской Федерации».

Правительственная «Российская газета» при этом отмечает, что вероятный разрыв соглашения станет «уникальным в своем роде», поскольку «ранее международные соглашения в сфере продовольствия ещё никогда не были денонсированы».

Ряд британских таблоидов в связи с сообщениями о возможной денонсации договора выразил опасения в связи с тем, что этот шаг может привести к подорожанию традиционного блюда Fish and chips (рыба, как правило треска, с картофелем фри). В национальной федерации рыболовных организаций, однако, заявили, что решение Москвы никак не повлияет на индустрию, поскольку британские рыбаки в последнее время и так не ловят рыбу в тех местах, о которых говорится в соглашении. В британском правительстве решение российских властей назвали примером «самоизоляции» России. (svoboda.org)