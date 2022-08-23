Россия продолжает играть в «нефтяные войны» с Казахстаном, который отказался признать ЛДНР, подписал соглашение об обмене разведданными с Турцией и решил принять участие в совместных с США военных учениях в Центральной Азии.

Второй раз за лето терминал в Новороссийске, через которой на экспорт уходит 80% казахстанской нефти, ограничил отгрузку, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией.

Из трех причальных выносных устройств (ВПУ), которые загружают сырье на танкеры, остановлена работа двух, подтвердил Каспийский трубопроводный консорциум, качающий через Новороссийск 67 млн тонн нефти с крупнейших казахстанских месторождений Кашаган и Тенгиз.

Причина — в трещинах, обнаруженных в ходе инспекций ВПУ, говорят источники Reuters. Зону работы терминала с начала лета исследовали водолазы, которые в июне обнаружили в ней объекты, которые могли быть минами времен Второй мировой войны.

Это стало формальной причиной остановки работы терминала в конце июня — спустя неделю после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил с серией резких заявлений на Петербургском международном экономическом форуме. Он сообщил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР, поскольку считает их «квазигосударственными образованиями», а также высказал претензии депутатам Госдумы и российским пропагандистам, обвинив их в сеянии «розни» между странами.

Новые проблемы на новороссийском терминале, через который экспортируется больше 80% казахстанской нефти, возникли спустя две недели после того, как Казахстан подписал с Турцией соглашение об обмене военными разведданными, а затем послал армию для участия в совместных с США учениях. Они стартовали 10 августа с участием военных из Таджикистана и Кыргызстана.

Москва отреагировала дипломатичным, но недвусмысленным предупреждением: контакты стран — членов ОДКБ с «недружественными» государствами не должны наносить ущерба стратегическому партнерству с Россией, заявил на прошлой неделе директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев.

У государств блока, куда, помимо России, входят Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан и Кыргызстан, есть обязательства, закрепленные в действующих соглашениях, напомнил Нечаев.

В пятницу, 19 августа, Токаев прибыл в Сочи для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, который заявил о «доверительном стратегическом партнерстве» с Казахстаном.

«Каких-либо оснований, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет», — сказал в свою очередь Токаев. «Я лично как президент Республики Казахстан настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему двустороннему сотрудничеству во всех сферах», — добавил он.

Ремонт неисправностей на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) займет минимум месяц, но если с ремонтом не удастся уложиться до октября, то из-за сезона штормов он может затянуться на 2-3 месяца, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

КТК сообщил, что планирует провести замену оборудования и ведет отбор организаций, чтобы заключить контракт на работы. (moscowtimes.ru)