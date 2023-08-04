Россия пытается расширить сотрудничество с Корейской Народно-Демократической Республикой и хочет приобрести снаряды для использования в войне против Украины. Об этом свидетельствуют разведданные, полученные Соединенными Штатами.

«Информация, полученная нами, указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности, путем продажи Северной Кореей артиллерийских снарядов России», – заявил во время телефонного брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет «Укринформ«.

Он добавил, что последний визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР в Вашингтоне связывают именно с попыткой убедить Северную Корею продать России боеприпасы. Кирби подчеркнул, что любые соглашения между Москвой и Пхеньяном по поставкам оружия нарушают сразу несколько резолюций Совета Безопасности ООН. Он добавил, что Штаты продолжат прилагать усилия, чтобы помешать любым попыткам Кремля приобрести оружие для войны против Украины в третьих странах.