Военная авантюра в Украине уже обошлась России более чем в 13 000 единиц военной техники. Пока министр обороны Сергей Шойгу разъезжал по военным заводам, требуя ускорить выпуск оружия на замену потерянному, а заместитель секретаря Совета безопасности Дмитрий Медведев грозил сталинскими методами наказания за срыв гособоронзаказа, другие чиновники пытались вернуть технику и компоненты, проданные в другие страны.

Россия старается договориться с такими странами, как Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилия, о возврате уже поставленных им оружейных систем, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Так, в апреле российская делегация побывала в Египте и просила президента Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси отдать более сотни двигателей для вертолетов Ми-8 и Ми-17, которые ранее были проданы Египту, рассказали газете три человека, знающих об этом визите. По их словам, россияне просили сделать это быстро, чтобы о договоренности не узнали США.

После начала войны в Украине Каир не смог расплатиться за часть уже осуществленных поставок из-за введения западными странами финансовых санкций против российских банков. В обмен на двигатели россияне предложили Египту простить задолженность по оплате и продолжить поставки столь необходимого ему зерна. В случае отказа они пригрозили отозвать несколько сотен работающих в Египте военных советников, которые помогают использовать российские вооружения.

По словам источников WSJ, Ас-Сиси ответил согласием Владимиру Путину во время июльского саммита «Россия – Африка» в Петербурге и отправка примерно 150 двигателей, по-видимому, начнется в декабре.

Представитель египетского правительства отказался предоставить WSJ комментарии.

В этом году Россия также пыталась выкупить двигатели для ударных и транспортных вертолетов у Пакистана, Бразилии и Беларуси, сказал один из источников WSJ и подтвердил бывший офицер российской разведки. В первом случае россияне просили не менее четырех ранее проданных Пакистану двигателей для Ми-35М, во втором – 12. Бразилия в 2008 г. подписала контракт на закупку именно такого количества вертолетов за $150 млн, но в прошлом году они были списаны из-за отсутствия обслуживания со стороны поставщика.

В пакистанском МИДе отрицают, что Россия обращалась с подобным предложением, в бразильском заявили, что отказались выполнить просьбу, поскольку страна не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта.

Беларусь же продала назад шесть двигателей для тяжелых транспортных вертолетов Ми-26. Особенно активно переговоры о возврате или выкупе вооружений велись в период контрнаступления ВСУ на юге и востоке Украины.

По данным сайта Oryx, ведущего учет задокументированных потерь, Россия лишилась 132 вертолетов, из которых 102 были уничтожены, 28 повреждены и два захвачены украинскими силами. Среди них 32 транспортных вертолета Ми-8, 10 ударных вертолетов Ми-35М, 58 ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». (moscowtimes.ru)