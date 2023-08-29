Министерство внутренних дел ФРГ фиксирует непрекращающиеся попытки России сеять дезинформацию. «Российские структуры по-прежнему в большом объеме распространяют дезинформацию. Так же, как и прежде, распространяются известные нарративы и комментируются актуальные темы. При этом Россия по-прежнему опирается на сложную сеть государственных или связанных с государством акторов», — цитирует агентство dpa слова представителя МВД во вторник, 29 августа.

По словам чиновника, особенно активно для дезинформации используются такие соцсети, как Telegram. Еще год тому назад МВД Германии выражало обеспокоенность по поводу фейковых, но аутентично выглядящих аккаунтов и сайтов немецких СМИ с пророссийской дезинформацией о войне против Украины. В соцсетях через фейковые аккаунты распространяются достоверно выглядящие, но сфабрикованные сообщения известных новостных порталов.

«За последние 12 месяцев масштабы российской дезинформации ничуть не уменьшились», — констатировал представитель МВД ФРГ, добавив, что его ведомство по-прежнему со всей серьезностью относится к «угрозе иностранного влияния и манипуляций» и решительно противостоит им.

По словам чиновника, акторы, распространяющие дезинформацию, стремятся оказать влияние на общественное мнение в Германии, усилить конфликты в германском обществе и недоверие к государственным институтам и действиям правительства. «С начала российской агрессивной войны против Украины можно констатировать усиление российской дезинформации в Германии», — резюмировал представитель МВД Германии. (DW)