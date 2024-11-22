Россия приняла решение о серийном производстве баллистической ракеты средней дальности «Орешник» впервые использованной против Украины 21 ноября. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с руководством Минобороны и представителями военно-промышленного комплекса.

Командующий РВСН Сергей Каракаев предложил принять ракету на вооружение, на что Путин ответил: «Так и сделаем».Каракаев также сообщил, что «Орешник» может поражать цели по всей Европе.

«Испытания новейшей системы мы будем продолжать. Необходимо наладить серийное производство», – сказал Путин. Он уточнил, что помимо «Орешника» в России ведутся работы по созданию сразу нескольких подобных систем.

Путин также отметил, что новая ракета – это высокоточное оружие, но оно не является средством массового поражения.

Российские войска первый раз использовали «Орешник» для удара по украинскому городу Днепр. По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, ракета, вероятно, входила в состав мобильного ракетного комплекса «Кедр».