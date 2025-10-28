Российский ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство в Беларуси в декабре этого года, сообщила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.

«Создание условий для размещения «Орешника» в Республике Беларусь заканчивается. В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть «Орешнику», на этом исчерпаны», — приводит слова Эйсмонт близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого» во вторник.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник заявил, что планы по размещению в стране российского ракетного комплекса «Орешник» не являются агрессией, это стремление обеспечить свою безопасность в ответ на эскалацию ситуации в регионе.

«Ряд европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности. Что же нас упрекать? Это один из опаснейших видов вооружения. В случае ошибки или провокации времени разбираться просто не будет. Так что размещение этого оружия в Беларуси ни что иное, как ответные меры на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы», — заявил Лукашенко в выступлении на III Международной конференции по евразийской безопасности.

«Пожалуйста, давайте от этого отойдем. И разговоры об «Орешнике» прекратятся. Но не хотят», — сказал Лукашенко.

«Мы никому не угрожаем, лишь обеспечиваем свою безопасность. Более того, всегда открыты к конструктивному диалогу и взаимным шагам по снижению напряженности. Если наши партнеры на Западе к этому готовы, ни мы, ни Россия (убежден) в долгу не останемся. Но пока складывается впечатление, что Европе мир не нужен», — заявил президент Беларуси.