На Бахмутском направлении Россия активно применяет химическое оружие против украинских военных.
Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.
Предварительно, речь идет о химическом элементе Люизит.
«На Бахмутском направлении сложная ситуация. Враг все чаще применяет химическое оружие. Так, во время артиллерийских обстрелов используется элемент, предварительно называется, Люизит», — заявил Дмитрашковский.
Он отметил, что уже есть пострадавшие от этого химического элемента.
«Его симптомы — тошнота, рвота и потеря сознания», — добавил представитель Сил обороны.