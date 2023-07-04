На Бахмутском направлении Россия активно применяет химическое оружие против украинских военных.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

Предварительно, речь идет о химическом элементе Люизит.

«На Бахмутском направлении сложная ситуация. Враг все чаще применяет химическое оружие. Так, во время артиллерийских обстрелов используется элемент, предварительно называется, Люизит», — заявил Дмитрашковский.

Он отметил, что уже есть пострадавшие от этого химического элемента.

«Его симптомы — тошнота, рвота и потеря сознания», — добавил представитель Сил обороны.