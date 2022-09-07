Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия приготовила для для заседания Совбеза ООН сюрпризы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что вечером состоится заседание СБ, на котором настояли США и Албания, «высосав пальцы до костей» в поисках якобы «неудобной» для РФ темы — так называемой «фильтрации» украинцев на территории России.

«Разумеется, и нам есть что сказать в ответ, припасли и кое-какие сюрпризы для наших бывших западных партнеров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий что нас можно застать врасплох», — подчеркнул дипломат.