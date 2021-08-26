Россия совершает ровно те же ошибки, которые совершил СССР. Парадокс, конечно, но никаких уроков из причин, повлекших, по словам президента РФ Владимира Путина, крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века, в Кремле не извлекли. Приведу некоторые доказательства этого совершенно очевидного и бесспорного утверждения.

Итак, в июле 2021 года россиян продолжал волновать рост цен. Согласно опросу «Левада-центра» (включен в реестр НКО по решению Минюста РФ и признан иностранным агентом), 39% россиянам в последние полгода приходилось отказываться от покупки продуктов питания из-за нехватки денег, 52% – от одежды и обуви, 71% – от крупных покупок для дома.

Среди россиян с низким материальным доходом («едва хватает на еду») от покупки необходимых крупных покупок для дома отказывались почти 90%. Даже в группе людей с относительно высоким уровнем потребления (могут позволить себе товары длительного пользования) 16% отказывались от необходимых продуктов питания, 28% – от покупки одежды и обуви и 53% – от покупок для дома.

Данные опроса, который проводился с 22 по 28 июля 2021 года среди 1619 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов, во многом совпадает с социологией Центробанка. Согласно ЦБ, 35% россиян тратят все доходы на еду (11% хватает только на еду, а 24% не могут позволить себе ничего, кроме еды). И это говорит о том, что в России год от года жизнь становится хуже и грустнее.

При этом, как считает большинство опрошенных в разное время россиян, прожиточный минимум, который установлен государством и используется для оценки уровня бедности в стране, оторван от реальности. Сумма, которая необходима, чтобы обеспечить минимальное существование человека в течение месяца, составляет 24,6 тысячи рублей, показал опрос, проведенный «Левада-центром».

Субъективный прожиточный минимум более чем вдвое превышает официальный, который установлен министерством труда на уровне 11 653 рубля. С 2019 года эта сумма выросла на 3,6 тысячи рублей, или 17%, при том, что официальный минимум подняли только на 500 рублей, или 4,4%. Таким образом, за реальной чертой бедности в России оказалось почти 50% населения.

Хотя официальный уровень бедности при этом составляет 12,8%, или 18,8 миллиона человек. Впрочем, даже официальная цифра огромна. При этом, в России исчезают или вымирают малые города, посёлки, деревни. По данным Министерства регионального развития РФ, с 1990 года в стране исчезло 23 тысячи населенных пунктов, 20 тысяч из этого числа — деревни и посёлки.

И вот на фоне всего этого Россия продолжает вкладываться не в развитие своих регионов, не в повышение уровня жизни своих граждан. Огромные средства тратятся на пропаганду, то есть на тиражирование лжи и ненависти ко многим странам, и на ВПК. Который, при этом, продолжает демонстрировать шокирующие темпы отставания от всего того, что уже производится на рынке вооружений.

Потому, «смешить» хваленые «Искандеры» могут только самих россиян. Азербайджан, Украина, целый ряд иных стран активно закупают продукцию турецкого и израильского ВПК. России же остается спихивать свой хлам в Армению, в свой южнокавказский форпост. И сколько бы не трудились горлопаны из ИА «Спутник», с российских федеральных телеканалов, никакие кампании по дискредитации турецкого или израильского оружия не помогут. Военные эксперты со всего мира давно знают всему истинную цену.

Они же, как и политики и политологи из самых разных стран мира, признают, что, тиражируя злобу и ненависть к соседним странам, Россия идет по пути СССР. Там тоже пытались создать иллюзию хорошей жизни, с утра до ночи рассказывая в программе «Время» или в «Международной панораме» о «суровых буднях тружеников в странах Запада». Пустые прилавки советских магазинов, вечный дефицит и необходимость «доставать» все жизненно необходимое соседствовало в СССР с гонкой вооружений, с выполнением «интернациональной миссии в братском Афганистане».

Сейчас Россия, находящаяся под санкциями за аннексию Крыма и поддержку сепаратизма и терроризма в Донбассе, наступает на те же самые грабли. Приведет ли это к распаду России на манер распада СССР? Вряд ли. Но то, что Россия бездумно тратит время и миллиарды долларов не на решение своих внутренних проблем, не на повышение уровня жизни своих сограждан, а на повторение ошибок Советского Союза — очевидный и бесспорный факт.