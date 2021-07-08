Контакты с Азербайджаном по карабахскому вопросу осуществляются постоянно в рамках реализации трехсторонних договоренностей. Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируются ли какие-то переговоры с азербайджанской стороной после того, как глава российского государства Владимир Путин провел в Москве встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

«Контакты с азербайджанской стороной продолжаются на постоянной основе. Все согласны, что реализация положений трехсторонних договоренностей очень важна и безальтернативна. И в рамках этой реализации как раз и осуществляются контакты и с армянской стороной, и с азербайджанской стороной», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что в ходе российско-армянских переговоров, состоявшихся вечером 7 июля, лидеры «подробно говорили по двусторонним отношениям». «Обсуждались различные нюансы реализации трехсторонних договоренностей и торгово-экономическое сотрудничество, естественно», — сказал Песков.