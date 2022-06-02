Российская Федерация осуществляет подготовку к ведению длительной войны, переходит на усиленный режим производства военного вооружения и техники.

Об этом на брифинге в четверг сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Можно сказать однозначно, что ключевая цель, которую перед собой поставила Российская Федерация — разрушение украинской государственности. Российская Федерация не готова уступать ни одной своей цели и осуществляет подготовку к ведению долговременной войны», — сказала Маляр.

По ее словам, Россия теряет не только своих людей, которых она не жалеет, но вооружение и военную технику. Поэтому сейчас они вынуждены использовать старую технику и усилить свое производство, отметила замминистра.

«Мы наблюдаем, что они переходят на усиленный режим производства как стрелковой техники, так и ракет. Производство их работает сейчас в усиленном режиме», — сказала она.

Также по словам Маляр, Минобороны наблюдает за последние недели большую концентрацию ракетных ударов по востоку и югу Украины. Тем не менее, российские ракеты сегодня достигают всех уголков Украины, добавила она. (УНИАН)