Церемония передачи останков соратника императора Наполеона генерала Шарля Этьена Гюдена, обнаруженных в 2019 году в Смоленске во время археологической экспедиции, состоится в Музее Отечественной войны 1812 года в среду, 23 июня, после чего их перевезут в посольство Франции в Москве. Об этом в среду сообщил ТАСС президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.

Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер родился 13 февраля 1768 года, учился в Бриеннской военной школе (Франция) вместе с Наполеоном Бонапартом. Во время русской кампании 1812 года участвовал в Смоленском сражении. В ходе боя при Валутиной горе взрывом пушечного ядра ему оторвало левую ногу, правая была повреждена осколками.

Место захоронения Гюдена считалось утраченным. Сохранились многочисленные рассказы очевидцев, однако установить его точно не было возможности. Раскопки, проведенные в наши дни, помогли определись место захоронения генерала.