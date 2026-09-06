Россия передаст Индии пятую — последнюю — партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в ноябре. Об этом стало известно индийской газете Hindustan Times (HT).

«Последняя из пяти систем С-400, закупленных правительством Нарендры Моди в 2018 году на сумму 5,43 миллиарда долларов, прибудет в Индию в ноябре этого года», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что новые ЗРК планируется развернуть в восточной части Индии. Также, по данным газеты, индийская сторона обсуждает закупку еще пяти дивизионов С-400 российского производства.