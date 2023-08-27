На фоне продвижения украинских войск на Запорожском направлении Россия перебросила туда часть своих сил из-под Кременной.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке, в район Работиного ВС РФ перебросили элементы элитного формирования – части 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые были возле Кременной на Луганщине. Также оккупанты осуществили так называемые боковые передислокации частей 7-й гвардейской горно-стрелковой дивизии из Херсонской области на линию фронта в Запорожской области.

Такие маневры свидетельствуют о том, что российские войска могут использовать относительно элитные подразделения для усиления критических участков Запорожья. Отсутствие значительных оперативных резервов заставит российское командование проводить дальнейшие боковые передислокации и принимать решение о том, каким участкам фронта отдать приоритет.

«Элементы этих соединений десантников могут быть активнее задействованы на определенных участках фронта, чем на других, и каждое соединение вряд ли будет действовать как сплоченная бригада или дивизия», – подытожили в ISW. (unian.net)