Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил передать ОАО «Российские железные дороги» оборудование немецкой компании Siemens для техобслуживания и ремонта высокоскоростных поездов. Об этом говорится на сайте суда.
РЖД требовала признать недействительным одностороннее расторжение концерном Siemens договора о техническом обслуживании высокоскоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка».
Одновременно компания подала заявление о принятии обеспечительных мер. РЖД объяснила, что если Siemens заберет свое оборудование, оно окажется в Германии, и тогда его возврат будет невозможен даже по решению суда. Арбитраж встал на сторону российской компании.
Истцом подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде передачи ОАО «РЖД» для хранения и использования специальных инструментов, измерительного оборудования, запасных частей, а также других материалов и оборудования, необходимого для исполнения договора. Суд определил принять обеспечительные меры.
Siemens и ее «дочка» Siemens Mobility объявили о прекращении работы в России и выходе из совместных предприятий с РЖД 12 мая. Решение объяснили западными санкциями, введенными из-за вторжения РФ в Украину.
Siemens Mobility создала в России сеть депо для обслуживания и ремонта поездов «Сапсан» и «Ласточка», а ее дочерние предприятия производили преобразователи частоты и тяговые электродвигатели. (moscowtimes.ru)