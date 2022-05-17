Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил передать ОАО «Российские железные дороги» оборудование немецкой компании Siemens для техобслуживания и ремонта высокоскоростных поездов. Об этом говорится на сайте суда.

РЖД требовала признать недействительным одностороннее расторжение концерном Siemens договора о техническом обслуживании высокоскоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка».

Одновременно компания подала заявление о принятии обеспечительных мер. РЖД объяснила, что если Siemens заберет свое оборудование, оно окажется в Германии, и тогда его возврат будет невозможен даже по решению суда. Арбитраж встал на сторону российской компании.

Истцом подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде передачи ОАО «РЖД» для хранения и использования специальных инструментов, измерительного оборудования, запасных частей, а также других материалов и оборудования, необходимого для исполнения договора. Суд определил принять обеспечительные меры.