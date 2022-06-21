На фоне войны с Украиной Россия вынуждена отказаться сразу от двух мегапроектов из-за отсутствия у правительства финансовых средств, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью РБК.

Согласно информации, речь идет о строительстве моста на остров Сахалин и железной дороги между Якутском и Магаданом, совокупная стоимость проектов оценивается в 2,3 трлн рублей. Оба проекта не попали в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, поскольку в правительстве их сочли «неприоритетными», пояснил министр. Вместо этого Россия сосредоточится на реализации проектов «северной морской логистики», в первую очередь Северного морского пути, создании дополнительных пограничных переходов между Россией и Китаем, а также на наращивании складских мощностей.

По его словам, спасти железную дорогу между Якутском и Магаданом может принцип концессии (с участием частного капитала). Он также отметил, что в нынешних условиях государство не может обеспечить бюджетное финансирование. Администрация Якутии оценивает стоимость дороги в 830 млрд — 1,7 трлн рублей, и выделить эти деньги, по словам министра, в нынешних условиях «немножко нереалистично». Тем не менее власти региона настаивают на реализации проекта и намерены провести планировочные работы уже этим летом.