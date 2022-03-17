Россия отказалась выполнить требование Международного уголовного суда ООН и прекратить боевые действия в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

«Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как «согласие сторон». Здесь никакого согласия быть не может… В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание», — сказал Песков.

Как сообщалось, Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о нападении Российской Федерации на Украину. РФ должна немедленно прекратить войну.