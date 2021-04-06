Россия осуществляет «масштабные реформы» в армянской армии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в Вооруженных силах республики осуществляются «масштабные реформы», передает РИА «Новости».

По его словам, преобразования в армянской армии уже начались, они идут «в тесном сотрудничестве с нашими российскими партнерами».

«Мы уже приступили к полномасштабной реформе армии и, естественно, учитывая наши тесные союзнические и партнерские отношения с РФ в области военного и военно-технического сотрудничества», — сказал Пашинян.

Он отметил, что с российской стороной ведутся соответствующие консультации, а на уровне экспертов также установлены необходимые контакты.

| 2021-04-06T17:52:41+04:00 6 апреля 2021, 18:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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