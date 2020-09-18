Россия обвиняет Германию во влиянии на ОЗХО из-за Навального

Германия и другие западные страны «обрабатывали» Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) касательно ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube канала «Соловьев LIVE».

«По нашим данным, западные партнеры, это Германия и еще целый ряд стран, обрабатывали в этот момент ОЗХО», — сказала она.

Ранее ОЗХО перенаправила в Берлин запрос Москвы по ситуации с Алексеем Навальным. До этого Берлин перенаправил аналогичный запрос в ОЗХО.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. (Газета.Ру)