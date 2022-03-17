Российкое командование в Сирии получило указание ежедневно отправлять на войну в Украину до 300 боевиков.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Командование российской военной базы Хмеймим получило указание ежедневно отправлять в Украину до 300 боевиков», — говорится в сообщении.

При этом 15 марта для участия в боевых действиях против Украины с военной базы Хмеймим (в Сирии) в Россию было отправлено 150 наемников.

«По информации военной разведки Украины, в ближайшее время запланировано перемещение из Сирии в Россию и Беларусь вооружения, военной техники и других ресурсов для обеспечения российских оккупационных войск. Президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить России для войны в Украине 40 тыс. боевиков», — заявляют разведчики.

«Во время вербовки наемникам обещают, что они будут выполнять исключительно полицейские функции по наведению порядков на оккупированных территориях, то есть сугубо полицейские функции. Но в последнее время среди наемников начала распространяться информация о непосредственном участии в боевых действиях против украинской армии. Это значительно снизило «боевой дух» сирийцев», — утверждается в сообщении.

В то же время недавно на военную базу Хмеймим из России прибыли более 30 боевиков, которые получили ранения в боях против защитников Украины. (unian.net)