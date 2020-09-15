Россия недовольна Туркменистаном в связи с закрытием русских классов

МИД России направил Ашхабаду ноту с просьбой прояснить причину закрытия школьных классов с обучением на русском языке. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте министерства.

«Выражаем надежду на то, что туркменистанская сторона в духе традиционно дружественных отношений между двумя странами не допустит сокращения сферы образования на русском языке в стране», — говорится в комментарии МИД.

В министерстве отметили, что до сих пор Ашхабад не объяснил причину закрытия русских классов, а также напомнили, что право туркменских школьников обучаться на русском языке закреплено соответствующим договором с Москвой.

Ранее власти Туркменистана приняли решение закрыть ряд школьных классов в столице с обучением на русском языке без объяснения причин.

Россия до сих пор считает себя вправе указывать бывшим советским республикам на каком языке обучать своих детей.