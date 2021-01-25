Россия не позволит Армении открыть ящик Пандоры – напрасные ожидания Бабаяна

Армяне Карабаха вновь обсуждают свою «субъектность», то есть возможность признания «НКР» со стороны Еревана и зарубежных государств. Об этом заявил накануне в интервью армянскому подразделению Sputnik глава «МИД НКР» Давид Бабаян.

По его словам, «признание остается в повестке дня внешней политики Арцаха».

«Одна из важных задач сегодня — это сохранение нашей субъектности: сначала сохранение, потом усиление. Это одно из важных направлений признания де-факто, то есть если мы хотим оставаться субъектом, геополитическим фактором, то мы должны сделать все в этом направлении. Затем следует признание де-юре. Это процесс непрерывный, долгий! Я всегда говорил, что признание — именно признание де-юре — это не моральная или правовая категория, — заявил Бабаян. — Здесь решающими являются геополитические факторы, хотя аргументы тоже должны быть. Наши аргументы в пользу признания в морально-правовой плоскости неоспоримы, они даже идеальны, но очевидно, что помимо геополитических тенденций есть много других проблем. Мы не откажемся от процесса признания, конечно, продолжим работать в этом направлении. Но очень важно, чтобы мы сохраняли нашу субъектность, без которой невозможно ожидать никакого признания. Если мы как субъект теряем роль, то исчезаем как фактор, то кому нужно такое признание?»

«Для нас гораздо важнее, чтобы другие страны признали независимость Арцаха», — добавил самозваный «министр».

Но вопрос в том, насколько это возможно в сегодняшних условиях? Помнится, в ноябре-декабре парламенты Франции и еще пары государств Европы попытались с помощью принятых резолюций побудить правительства своих стран признать независимость «НКР», но потом вся эта активность как-то заглохла. Нужно ли это странам Европы сейчас? При каких условиях может дойти до такого признания? И есть ли хоть какая-то вероятность, что на такое признание может решиться Армения? Чем это чревато для нее? На эти вопросы # ответили иностранные эксперты.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Киев, Украина):

— Активность Еревана, Степанакерта (Ханкенди — ред.) и армянской диаспоры по международному признанию «Республики Арцах» ни к чему не привела в прошлом. Вряд ли стоит считать большим успехом резолюции в поддержку «права народа Нагорно-Карабахской Республики на самоопределение», которые в прошлые годы были приняты в 8 американских и 1 австралийском штатах, а также в региональном парламенте испанской Басконии.

Вряд ли стоит рассчитывать на успех и в будущем. Даже, несмотря на то, что в Сенате Франции 25 ноября 2020 года прошла соответствующая резолюция. К тому же, сама Армения не признала «Республику Арцах». Но даже если бы это произошло, вряд ли это привело бы к цепной реакции международного признания. Яркий пример – Турецкая Республика Северного Кипра. Она так и остается никем не признанной, кроме Анкары.

Профессор Александер Рар, Институт Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Сейчас Западу не до проблем с признанием Нагорного Карабаха. У него куча своих задач, которые надо решить. И если что-то такое начнется, может лопнуть терпение у России. Ведь Москва остановила войну, как-никак договорилась с турками, добилась плюсов, не потеряв Азербайджан, не впустила НАТО на Кавказ.

И что – рисковать теперь этими дипломатическими успехами, разрешив Армении признать независимость «НКР», и тем самым позволить ей открыть ящик Пандоры? Нет, такого не будет.