«Россия не даст Еревану провалить планы по Зангезурскому коридору»

Зангезурский коридор будет главной транспортной артерией в регионе Южного Кавказа. Однако в Армении есть силы, которые выступают против открытия этого коридора. В Баку и Москве настроены твердо, что коридор должен быть открыт.

О том, какие процессы развиваются вокруг открытия Зангезурского коридора, рассказал в интервью # политолог, историк, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

— Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже неоднократно говорил о готовности Баку добиться открытия Зангезурского коридора. Означает ли это возможность и силовых действий против международно признанной территории Армении, как об этом пишут армянские СМИ?

— Некоторые СМИ и эксперты не совсем правильно интерпретируют слова официального Баку по теме Зангезурского коридора, говоря о том, что Азербайджан будет добиваться своих целей силовым методом. Это не соответствует действительности. Разблокирование нашего региона и создание новых транзитных коридоров отражены в заявлении от 10 ноября. Власти Армении взяли на себя эти обязательства, точно так же, как и Азербайджан взял на себя определенные обязательства по предоставлению Лачинского коридора и выполнению других условий соглашения. Россия, как третья сторона, также взяла на себя определенные обязательства. Тут речь идет о тех договоренностях, которые имеются между тремя сторонами.

— Возможно ли силовыми методами добиться открытия Зангезурского коридора, с учётом членства Армении в ОДКБ? Ведь Москва неоднократно говорила, что в отличие от бывшего «НКР», у неё есть союзные обязанности перед Арменией, и она будет их выполнять.

— Как я отметил выше, нет и не планируется никакого силового давления на Армению, как члена ОДКБ. Понимаете, ряд стран-членов ОДКБ поздравили Азербайджан с освобождением своих территорий. Поэтому я не думаю, что Армения сможет эффективно использовать рычаг ОДКБ против Азербайджана.

Сама Россия тоже заинтересована в этих коридорах и разблокировке региона, поэтому Армения не сможет долго противиться открытию этих коридоров. Потому что на сегодня в регионе при новой геополитической конфигурации роль Зангезурского коридора сильно возросла. Это геополитическая и геоэкономическая карта России. Она не даст ни Еревану, ни кому-нибудь другому провалить ее планы.

— Как можно добиться открытия Зангезурского коридора без силового давления, в случае, если Ереван откажется идти на это?

— Азербайджан будет осуществлять свои планы. Если Армения будет препятствовать реализации транспортного проекта через Зангезур, то тут есть широкий набор методов дипломатического давления.

Азербайджан тоже пошел на определенные уступки по итогам Второй Карабахской войны, не завершив ту миссию, которую считал нужной и правой. То есть военно-политическое давление на остатки сепаратистского режима в Карабахе будет иметь эффект для того, чтобы власти Армении были заинтересованы в открытии Зангезурского коридора. При этом право проведения операций в Карабахе, Азербайджан оставил за собой, в случае если будут какие-то провокации.

Азербайджан имеет полное право и будет добиваться возвращения азербайджанцев в Зангезур. Нет никаких оснований препятствовать этому.

— Можно ли добиться открытия коридора без решения вопроса пленных армянских диверсантов? Пойдёт ли Баку на их освобождение в качестве компромисса для открытия коридора?

— Я не думаю, что тема диверсантов равнозначна теме разблокирования этого транспортного коридора. Для Азербайджана эти пленные — диверсанты, и их могут вернуть в случае, если армянская сторона выполнит целый ряд взятых на себя обязательств и, по всей видимости, тут речь не только о Зангезурском коридоре. Есть и другие темы, которые сейчас еще не освещаются перед широкой публикой.

— Речь идёт об открытии коридора лишь через Зангезур или будут открыты и другие пути, например, действовавшая в советское время железная дорога Газах- Иджеван?

— На данном этапе речь идет о разблокировке Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан с Нахчываном и Турцией. Это уникальный проект, который существовал в средние века и ранее. Поэтому он имеет очень важное значение в том числе и для самой Армении и России. Ереван получает сухопутный выход в Россию и Иран, а также в страны Ближнего Востока. Для России же этот коридор позволяет выйти на Иран, Турцию и другие страны Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья. Что касается ж-д Иджеван-Газах, она пока не очень актуальна. Однако, можно сказать, что до Газаха, по дороге в Грузию, Азербайджан построил плотную инфраструктуру. Я не исключаю, что на каком-то этапе и эта дорога тоже будет открыта. Иджеванская железная дорога была актуальна в советское время, сейчас ситуация несколько иная.