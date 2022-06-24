«Здесь не нужно спешить, но в то же время мы, конечно, настроены достаточно решительно. Нужно определенное время перед тем, как будут приняты решения», — сказал он, комментируя ситуацию вокруг Калининграда.

Представитель Кремля пояснил, что российские власти сейчас самым серьезным образом анализируют происходящее и через министерство иностранных дел доводят свою позицию коллегам из других стран. «Я бы даже сказал, к сожалению, они уже не партнеры, а наши оппоненты», — констатировал Песков.

Говоря о том, можно ли ждать ответных мер после доклада секретаря Совбеза Николая Патрушева президенту РФ Владимиру Путину, он объяснил: «Нам нужно время, чтобы эту ситуацию проанализировать». «Думаю, что также нужно время и этим самым оппонентам, чтобы понять, что нужно что-то делать для того, чтобы урегулировать эту ситуацию», — добавил пресс-секретарь главы государства, подчеркнув при этом: «Здесь наша правота абсолютна».

В Кремле также не исключают, что Литва может отменить решение об ограничении транзита в Калининград, однако готовиться будут даже к самым трудным вариантам.

«Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда», — заключил Песков.