Россия направила запросы для начала контактов с администрацией США

Россия направила запросы новой администрации США, чтобы начать первые контакты.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире канала СоловьевLive.

По словам главы дипмиссии, цель таких запросов — «начать просто разбираться, что мы можем сделать вместе».

Посол добавил, что рассчитывает на подвижки в вопросе иранской ядерной сделки при новом американском президенте Джо Байдене и прагматичное сотрудничество с Вашингтоном по этому и ряду других вопросов.

«Один из примеров, которые на поверхности — это иранская ядерная сделка. Байден заявил о том, что он собирается туда вернуться, не совсем ясно, как это будет сделано, но самое главное, что это заявлено, это многостороннее взаимодействие и мы к этому готовы. Я очень рассчитываю, что в ближайшее время будут подвижки по этому направлению», — отметил посол.