Генпрокуратура России направила США, Германии, Франции и Кипру запросы и обращения группы депутатов Государственной думы об организации со стороны США и других западных стран терактов против РФ.

Как передает #, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве рассмотрены обращения ряда депутатов Госдумы и общественных деятелей о расследовании фактов возможной причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию террористических актов на территории РФ, а также подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». «По результатам изучения представленных материалов они с соответствующими запросами направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра», — отметили в ведомстве.

Авторы обращения потребовали немедленного расследования и предотвращения финансирования актов международного терроризма. В приложении к заявлению депутаты предоставили прямые доказательства, касающиеся инициаторов, организаторов, исполнителей, прикрывающих и финансирующих эти преступления.

Депутаты считают, что «США и их союзники проводят теракты на российской территории руками террористической группировки «Исламское государство» и украинских спецслужб, они потребовали привлечь политическое руководство США и Украины, а также спецслужб этих стран к уголовной ответственности за организацию, финансирование, проведение террористических операций, направленных против России».