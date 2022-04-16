Россия направила дипломатическую ноту Чехии, что Прага не может поставлять бывшее советское вооружение в третьи страны без согласия Москвы.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Ceske Noviny.

Министр заявил, что чешское министерство никак не отреагирует и сказал, что «это ерунда, и в отношении этих средств нет пункта, запрещающего его реэкспорт».

«В МИД поступила нота о том, что нам якобы не разрешено поставлять оружие советского производства в третьи страны без разрешения России. Россия требует врать, чтобы прекратить нашу поддержку Украины», — заявил Липавский.

По словам министра обороны Яны Черноховой, заявление России является очередной наглой попыткой отговорить страны Запада от помощи Украине.

«Россия пытается отбить охоту у западных стран помогать Украине угрозами, шантажом и распространением дезинформации. В данном случае Москва утверждает, что без согласия России Чехия не должна экспортировать бывшие советские технологии», — сказала она.

Чешская сторона предоставляет Украине оружие и другую военную технику. По состоянию на 6 апреля общая стоимость материалов, подаренных Украине, составила 1,1 миллиарда крон. Однако из соображений безопасности Минобороны какое-то время не заявляло, какую военную технику оно направляет.

По данным СМИ, Чехия также отправила в Украину самоходные гаубицы «Дана» и реактивные системы залпового огня РМ-70 «Град» производства Чехословакии.

Ранее на этой неделе Россия официально предупредили США и другие западные страны , что их поставки оружия на Украину разжигают конфликт и могут иметь «непредсказуемые последствия (eurointegration.com.ua).