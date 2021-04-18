«Россия нагнетает тему украино-турецкого военного сотрудничества для того, чтобы…»

Россия поднимает ставки и получает свое, таким мнением поделился с # политолог Константин Калачев, говоря о ситуации на юго-востоке Украины.

«Как вы видите, план Путина удался. Он манипулировал Западом, и все вышло именно так, как он запланировал. Байден стал объектом манипуляций, но куда ему деваться? Если даже Меркель ему звонит и говорит, что нужно разрядить ситуацию вокруг Украины, а для этого нужно поговорить с Путиным. Кстати, Николай Патрушев тоже говорил о том, что украинская сторона готовит провокацию, что может стать поводом для боестолкновений. То есть все серьезные месседжи были даны, и поэтому Западу пришлось идти на поводу»,- считает аналитик.

По словам эксперта, в ответ на заявление Байдена по поводу Путина, последний просто сконцентрировал свои войска на границе Украины, и эта ситуация вынудила его говорить с Путиным и предложить встретиться.

«Российская сторона будет сейчас говорить о том, что встреча возможна только в случае если американцы откажутся от санкций. То есть вся ситуация сложилась так, что сейчас ура-патриоты будут говорить, что Путин всех переиграл. Я не считаю себя таким патриотом, но в данном случае, мы видим, что Путин преуспел. Американцы отказались идти на обострение, а Турция дистанцировалась от данного конфликта», — добавил аналитик.

Аналитик добавил, что, несмотря на то, что Россия официально якобы не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис, на самом деле получила удобную себе конфигурацию и объект для шантажа, и этим Кремль пользуется.

«В данном случае Байден поддался манипуляции и пошел на поводу у Кремля. Никто воевать за Украину не будет, тогда вопрос: зачем нагнетать? Байден назвал Путина убийцей, Путин нашел ассиметричный ответ. Он не отвечает грубостью на грубость, а делает так, что президент США сам звонит президенту России», — добавил он.

Калачев добавил, что войны по большому счету никто не хочет, российская сторона этого не хотела, но локальные боевые действия на юго-востоке Украины, безусловно, были бы.

Однако, эта ситуация не останавливала Кремль в пропагандисткой игре и нагнетании обстановки вокруг того, что Украина получает поддержку у Турции и США.

По словам эксперта, Украина понимает, с какими последствиями она может столкнуться в случае войны, и поэтому Киев на обострение сам не пошел бы.

«Россия нагнетает тему украино-турецкого военно-технического сотрудничества, особенно, по поводу того, что Украина скупает ударные беспилотники у Турции. Все это делается для того, чтобы посказать внутренней аудитории, что Украина при поддержке Турции и США, выступает агрессором, а Россия всего лишь защищает своих граждан, так как более полумиллиона жителей Донбасса получили российские паспорта. Кстати, они примут участие на российских выборах в Госдуму», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что в то время пока Россия продолжает угрожать и нагнетать военную обстановку, граждан России больше волнует закрытие полетов в Турцию, нежели война.

В свою очередь политолог Зураб Тодуа, оценивая для # ситуацию вокруг юго-востока Украины, сказал, что Турция развивает с Украиной довольно перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества, однако вероятность того, что Анкара будет поддерживать Украину в случае начала военных действий, в том же объеме, как Азербайджан, маловероятна.

«Во-первых, у Турции с Азербайджаном давние связи. Кроме того, срабатывает фактор этнического и языкового родства. Во-вторых, масштабы и формы сотрудничества России и Турции в экономической, военной и политической областях весьма разнообразны. Скорее всего в случае войны, Анкара будет соблюдать некоторую осторожность, чтобы не вызвать чрезмерного раздражения России. Это, конечно же, не исключает каких-то явных и скрытых форм поддержки Украины», — резюмировал он.