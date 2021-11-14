Россия начала поставки Индии первой партии систем ПВО С-400, сообщил «Интерфаксу» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

«Первые поставки уже начались», — заявил Шугаев на Dubai Airshow-2021. По его словам, Индия получит первый дивизион до конца года.

20 июля 2021 года глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил «Интерфаксу», что первая партия С-400 для Индии находится на финальном этапе производства.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года «на полях» российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 «Триумф» (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что первый полковой комплект будет поставлен до конца 2021 года, а все системы — до конца 2024 года.