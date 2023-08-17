Российские и иностранные авиаперевозчики могут столкнуться с проблемами при выполнении рейсов между Россией и другими странами осенью 2023 года.

Трудности могут возникнуть после отключения России от телекоммуникационных каналов, которые принадлежат глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации — швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiques (SITA), рассказали РБК три источника в российских и зарубежных авиакомпаниях.

Канал SITA называют авиационным аналогом межбанковской системы SWIFT. Это самый распространенный инструмент в мировой гражданской авиации для обмена информацией между авиакомпаниями и аэропортами. Системой пользуются более 2,5 тыс. клиентов в 200 странах, а ее технологии задействованы на 90% всех международных авиарейсов.

«Из-за отключения, запланированного на конец сентября, российские перевозчики больше не смогут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов», — пояснил один из источников.

В свою очередь иностранные перевозчики останутся без привычного канала для обмена данными с информационными системами российских аэропортов. «Проблема есть, она чувствительна и, безусловно, требует решения», — подтвердил собеседник в иностранной авиакомпании.

В Минтрансе заявили, что знают о проблеме и собираются организовать для перевозок обмен информацией между российской и международными сетями, а также альтернативные каналы связи.

Компания SITA решила свернуть свою работу в России из-за войны в Украине. Большая часть сервисов SITA была отключена в стране в течение 2022 года. (moscowtimes.ru)