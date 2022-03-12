Армения обратится к посредникам МГ ОБСЕ по вопросу начала мирных переговоров с Азербайджаном. Сейчас вопрос прорабатывается, сообщил 11 марта изданию «Арменпресс» пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Подписанию мирного соглашения между странами должен предшествовать переговорный процесс. Но взаимные заявления еще не переросли в конкретный процесс, у стран нет богатого опыта прямых контактов. Поэтому в ближайшее время Армения обратится к посредникам — сопредседателям Минской группы ОБСЕ — по вопросу начала мирных переговоров», — сказал он.

В этот же день стало известно, что главы МИД Армении, Азербайджана и Турции могут встретиться в Анталье. Такую возможность допустил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. «Есть такая идея, мы ее поддерживаем. Если к этому готова и Армения, то Азербайджан всегда готов к такой встрече в любом формате, в любых рамках», — сказал он.

Затем заместитель иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что «на территориях, контролируемых миротворцами (Карабах), живут армяне, которых мы считаем гражданами Азербайджана. Находящиеся там незаконные армянские военные формирования должны быть выведены и процесс в этом направлении пойдет. Также должны быть устранены все препятствия, которые мешают миру».

И в этот же день между Азербайджаном и Ираном был подписан межправительственный Меморандум о взаимопонимании по созданию новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской автономной республикой через иранскую территорию. Пояснения по этому вопросу представил АПА помощник президента, завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента АР Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что на освобожденных территориях Азербайджана – с территории Зангилана, села Агбенд, будут построены мосты через реку Араз в Иран: «Заложена основа нового проекта, включая автомобильные и железные дороги, а также линии электропередач. Это — коридор, соединяющий Турцию, Иран и Азербайджан. Новый коридор, который изменит весь транспортный ландшафт. Естественно, наши страны выиграли от этого. А кто не выиграл? Армения! Раз Армения не хочет, мы ждать не будем. Азербайджан и впредь будет придерживаться этой позитивной повестки».

То есть, получается, Азербайджан отказывается от восстановления ж/д-сообщения через Мегри, пути, который действовал еще в советское время. Значит, никакого Зангезурского коридора, о котором так долго говорили, не будет? Что же Азербайджан получит взамен? Неужели армяне готовы официально признать полную принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджанской Республике в обмен на такой отказ? Или тут происходит нечто другое? На эти вопросы # ответили известные политологи.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Смотрите, что происходит. Через две недели войны дым рассеивается, понятно, что РФ не сумела достичь ни одной из поставленных военных целей и, более того, США и Европа осуществляют очень активные мероприятия по изоляции России от внешнего мира. Сразу после вторжения России в Украину президент Байден предупредил, что экономика России будет уничтожена. И похоже, он не шутил.

В этих условиях все страны, которые всё это время присматривались к ситуации, начинают проведение активных мероприятий для минимизации рисков, связанных с системным кризисом в России, который уже неизбежен, вне зависимости от того, как закончатся военные действия в Украине.

Для Армении, у которой РФ является гарантом безопасности, наиболее логичным шагом было бы подписание мирного договора с Азербайджаном и восстановление отношений с Турцией. Этот процесс был начат ещё до российского вторжения в Украину и проходил под эгидой России. Сегодня понятно, что Россия как политический фактор может просто исчезнуть на Южном Кавказе. Еще пару недель назад подобный сценарий выглядел бы фантастическим. Поэтому сейчас Еревану критически важно начать переговорный процесс, чтобы предъявить его мировому сообществу как готовность к мирному решению вопроса.

Что касается Ирана, в Тегеране прекрасно поняли свои возможности, которые открываются перед ними в связи с возможным снятием санкций, а также реализацией Азербайджаном инфраструктурных проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре. У Ирана появилась возможность реализовать коридор Персидский Залив — Черное море через территорию Азербайджана и предложить реальную альтернативу Зангезурскому коридору. Мир изменился, Россия и Иран поменялись местами, и если раньше железнодорожный маршрут через Иран был сомнителен из-за санкций, то сегодня под санкции почти наверняка попадут Российские железные дороги, что делает проект Зангезурского коридора крайне рискованным. А если брать шире, неизбежная глобальная перестройка логистических маршрутов вокруг России создает огромные возможности для всех стран региона, включая Иран. Важно этими возможностями воспользоваться.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли меджлиса:

— Почему не будет Зангезурского коридора? Просто этот коридор будет иметь дублирующий участок — по иранскому и армянскому берегу Араза. Коль армяне настаивают на установлении пограничных и таможенных пунктов, то аналогичные пункты будут установлены на входе в Лачинский коридор. Азербайджан ничего не теряет. Армянские капризы не смогут помешать открытию Зангезурского коридора в предстоящие 1,5 — 2 года. Конкуренция не позволит завышать тарифы. Но пускай армяне пеняют себя, если останутся без доходов, получат сковывающий их режим пользования Лачинским коридором и лишатся рычага «давления» на Азербайджан.

Что же касается мирного договора, то Баку давно передал через Москву свои предложения по этому документу, в основе которого базовые принципы международного права: признание территориальной целостности, уважение границ, мирное решение споров, взаимовыгодное сотрудничество. Привнести армянские «хотелки», предполагающие какие-то формулировки в отношении разрешенного «карабахского вопроса», пропихнуть Еревану не удастся. Вряд ли им следует надеяться в этом на Минскую группу, которая давно отправила себя в аут.